В спорте необходимо стремиться к результату. Об этом заявил президент России Владимир Путин в фильме американского режиссера Оливера Стоуна.

«Заранее нельзя говорить, это же спорт. Надо стремиться к результату. Но заранее предугадать невозможно», — цитирует президента агентство «РИА Новости».

Владимир Путин сообщил об этом перед хоккейным матчем.

Оливер Стоун снял четырехсерийный фильм о российском президенте, первая часть которого выйдет во вторник, на телеканале Showtime.