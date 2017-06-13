По рекомендации кинорежиссера Оливера Стоуна президент России Владимир Путин посмотрел один из известнейших фильмов Стенли Кубрика «Доктор Стрейнджлав, или Как я перестал бояться и полюбил бомбу». Многое в фильме глава государства расценил как серьезное предупреждение о реальных опасностях.

Знаменитую ленту 60-х Путин посмотрел в компании Стоуна, после того как тот выяснил, что Путин еще не видел шедевр Кубрика.

«Вы знаете, здесь есть вещи, которые действительно заставляют кое о чем задуматься, потому что при всей фантастичности того, что мы видим на экране, есть вещи, которые являются серьезными вполне и предупреждающими о реальных опасностях. Некоторые вещи он угадал даже с технической точки зрения», — приводит слова Путина после просмотра «РИА Новости».

Президент подчеркнул, что в мире «мало что изменилось» со времени, описываемого в фильме, и идея невозможности контролировать оружие возмездия актуальна и сейчас. Он отметил, что лишь системы оружия стали технически сложнее.