Действия полиции и Росгвардии во время несанкционированной акции в Москве Советом при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) признаны корректными.

Об этом сообщили сами члены СПЧ.

«Полиция на моих глазах задержала шесть-семь человек… Но со стороны полиции всё было очень корректно», — цитирует ТАСС одного из них, Игоря Борисова.

Впрочем, другой член совета, Андрей Бабушкин, отметил отсутствие нагрудных знаков у Росгвардии.

При этом все сошлись на том, что на санкционированной акции, проходившей на проспекте Сахарова, все условия были соблюдены.