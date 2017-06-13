Вице-капитан сборной России по футболу Александр Самедов прокомментировал закончившийся вничью матч с чилийской командой, назвав его полезным опытом, поскольку российские футболисты довольно редко встречаются с противниками из Южной Америки.

«Таким командам свойственно хорошее владение мячом, они не боятся играть в футбол, но при этом дают играть и сопернику», — пояснил 33-летний полузащитник.

По его словам, противостояние с Чили, завершившееся со счетом 1:1, выявило слабые и сильные места российской сборной. «У нас впереди еще есть время, и мы будем улучшать наш футбол», — цитируют Самедова «Известия».

Бывший главный тренер «Локомотива» и «Терека» Рашид Рахимов оценивает состояние российской футбольной сборной в преддверии Кубка конфедерации как хорошее. «Сборная России не является законодателем мод в мировом футболе, чтобы требовать с нее на заказ больших побед», — констатировал Рахимов, отметив при этом важность заряда на борьбу для отечественной команды.

Положительным моментом он считает проведение Кубка конфедераций и чемпионата мира по футболу 2018 года на российской территории, поскольку «родные стены» мобилизуют наших игроков на борьбу. А матч с Чили, сыгранный вничью, тренер оценил как «удачную генеральную репетицию» предстоящих турниров.

В субботу, 17 июня Кубок конфедераций откроется в Санкт-Петербурге матчем российской сборной с командой из Новой Зеландии — сильнейшей в Океании. Александр Самедов охарактеризовал ее как «хорошую силовую команду с габаритными футболистами», из-за которых предстоящая игра наверняка окажется тяжелой для россиян.

Подробнее — в материале «Известий»: Подготовка к Кубку конфедераций вышла на финишную прямую