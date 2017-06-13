Россия никогда не вмешивается во внутриполитические процессы других стран, в отличие от многих других государств.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин американскому режиссеру Оливеру Стоуну в фильме.

«Мы, в отличие от многих наших партнеров, никогда не вмешиваемся во внутриполитические процессы других стран. Это один из принципов нашей работы», — цитирует отрывок фильма со словами Путина «РИА Новости».

Первая часть четырехсерийной картины Стоуна о российском президенте будет показана в США во вторник, 13 июня.