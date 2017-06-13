Кризис в Венесуэле может завершиться «морем, полным крови». Об этом заявил президент Перу Педро Пабло Кучински, выступая в Испании на форуме «Перу будущего», пишет газета El Comercio.

«Если ничего не будет сделано, всё закончится морем, полным крови», — сказал он.

В связи с этим Кучински выступил с предложением создать международную комиссию по выходу Венесуэлы из кризиса.

В настоящий момент президент Перу находится в Испании с официальным визитом.