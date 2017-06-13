Минобороны перевооружает зенитно-ракетные части на Дальнем Востоке новейшими комплексами «Бук-М3».

Об этом сообщили «Известиям» в самом ведомстве.

Отмечается, что первой новую систему получит 35-я зенитно-ракетная бригада 36-й общевойсковой армии в Улан-Удэ. Новые зенитные ракеты выгодно отличаются от ранних моделей.

«В отличие от предыдущих модификаций, ракеты «Бук-М3» находятся на пусковой установке в транспортно-пусковом контейнере. Это обеспечивает их сохранность при хранении, а также влияет на боеготовность комплекса в целом», — рассказал «Известиям» эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский.

Он добавил, что «Бук-М3» стал настолько автоматизированным, что сам проводит анализ цели, ее важность и вероятность перехвата. Оператору нужно только нажать кнопку «пуск».

Что же касается самого появления на Дальнем Востоке новейших ракет, то его связывают с мерами предосторожности на случай обострения конфликта на Корейском полуострове.

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