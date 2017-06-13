Миллионы граждан РФ во всех городах страны и за рубежом 12 июня отмечали День России — один из самых «молодых» отечественных праздников (он стал «красным днем календаря» только в 1991 году, а нынешнее название получил в 2002 году). Несмотря на непродолжительность его истории, традиции празднования Дня России в последнее время следуют все больше людей. В нынешнем году в одной только Москве в праздничных мероприятиях приняли участие около 2,5 млн человек, пишут «Известия».

Конечно, программа в столице была самой разнообразной и богатой по сравнению с другими российскими городами: в нее, в частности, вошли реконструкции фестиваля «Времена и эпохи. Собрание», специальная конная программа с участием Кавалерийского почетного эскорта Президентского полка и Кремлевской школы верховой езды «Традиции конной России», несколько музыкальных фестивалей в московских парках, открытие фестиваля искусств «Черешневый лес» и выставочной экспозиции Третьяковской галереи «Искусство ХХ века», грандиозный концерт на Красной площади и праздничный фейерверк.

В Санкт-Петербурге программа Дня России была практически такой же насыщенной — она включала фестиваль цветов, автопробег машин в цветах триколора и концерт сводного оркестра из 600 музыкантов на Дворцовой площади.

В числе других городов РФ, выделившихся на общем фоне мероприятиями ко Дню России, можно назвать Владивосток, где стартовала регата «Паруса России — 2017», Южно-Сахалинск с велопробегом и Абакан, в котором на Парад дружбы вышли представители более ста проживающих в Хакасии национальностей.

За границей праздничные мероприятия проводились в рамках культурного проекта «День России в мире», участников которого особо поздравил президент РФ Владимир Путин, отметив, что за непродолжительный срок этот проект оброс собственными традициями и стал ярким событием в культурной жизни многих стран.

По словам главы сенатского комитета по международным делам Константина Косачева, в российских дипломатических миссиях за рубежом в преддверии праздника состоялись торжественные приемы, пользовавшиеся колоссальной популярностью. Например, в Токио «яблоку негде было упасть» — и такой аншлаг случился впервые за последние два десятилетия.

Косачев считает, что интерес к РФ актуален не только для японцев. Это реакция на нашу внешнюю политику, на то, как несправедливо с Россией пытался обходиться Запад в течение последних трех лет», — пояснил он, добавив, что День России стал для иностранцев хорошей возможностью продемонстрировать свое отношение к ситуации вокруг нее в мире.

Подробнее — в материале «Известий»: День России отметили на мировом уровне