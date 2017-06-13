Цена и качество коммунальных услуг не устраивает почти 90% россиян, еще 83% недовольны капитальным ремонтом дома.

Об этом свидетельствует онлайн-опрос, проведенный Счетной палатой, сообщила пресс-служба ведомства «Известиям».

При этом 47% назвали качество услуг ЖКХ неудовлетворительным. Еще 44% опрошенных, в основном из Москвы, Санк-Петербурга, Забайкальского края, Ростовской области Крыма и Татарстана считают их приемлемыми, но все же не соответствующими цене.

Данные опроса будут использованы для проверок сферы ЖКХ.

«Пользователи на 100% правы, и их мнение по поводу состояния домов и качества коммунальных услуг достоверней оценок любых экспертов», — сообщила «Известиям» директор Центра градостроительных компетенций Института общественных наук РАНХиГС Ирина Ирбитская.

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Цена и качество коммунальных услуг не устраивают 90% россиян