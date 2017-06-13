Художественный руководитель театра «Школа современной пьесы» Иосиф Райхельгауз, которому 12 июня исполнилось 70 лет, отметил свой юбилей на гастролях в родном городе Одессе.

«Школа современной пьесы» — первый русский театр, получивший поддержку местных властей при организации гастролей в городе.

По мнению Райхельгауза, его театр приехал в Одессу в первую очередь для того, чтобы наладить культурные связи.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Иосиф Райхельгауз: «Чувство — это самое ценное, что есть в человеке»