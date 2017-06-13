Представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала власти РФ отпустить задержанных полицией демонстрантов, принявших участие в несанкционированных акциях, которые состоялись в этот понедельник в ряде российских городов. Ее заявление опубликовала пресс-служба Евросоюза.

«Задержание сотен мирных демонстрантов и жестокость, к которой прибегли российские власти в Москве, Санкт-Петербурге и других городах по всей стране сегодня, угрожают фундаментальным свободам слова и собраний в РФ», — говорится в сообщении.

В заявлении также говорится, что данные права были закреплены в российской конституции.

Напомним, 12 июня полиция задержала более 150 человек в ходе несанкционированной акции в центре Москвы. По данным МВД, всего в несогласованной акции участвовало примерно 4,5 тыс. человек.