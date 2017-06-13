Президент Венесуэлы Николас Мадуро поздравил россиян и своего коллегу Владимира Путина с Днем России.

Об этом говорится в документе, обнародованном МИД Венесуэлы.

«В Венесуэле мы ценим и поддерживаем колоссальные политические и дипломатические усилия, которые предпринимает Российская Федерация в строительстве мультицентричного и многополярного мира, где уважаются принципы международного права как ключевые основы, гарантирующие международные мир и безопасность, подтверждая неоспоримое лидерство России в противостоянии огромным вызовам и угрозам, нависшим над человечеством», — цитирует сообщение ТАСС.

При этом в документе подчеркивается, что Венесуэла будет и дальше развивать стратегический альянс с Россией, положенный Уго Чавесом.