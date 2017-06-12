В управлении МВД РФ по Тульской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в результате которого погибли пять человек и еще двое пострадали. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух и более лиц», — говорится в сообщении.

Авария произошла в 17:55 мск на трассе «Крым» в Чернском районе Тульской области. На данный момент известно, что автомобиль Renault Logan выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с ВАЗ-2114.