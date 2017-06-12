Американская газета The Wall Street Journal получила ответ на запрос, направленный ее корреспондентом в Секретную службу США по поводу прослушивания и записи разговоров в Белом доме после прихода к власти Дональда Трампа.

В ответе утверждается, что сотрудники самой Секретной службы не вели подобных записей и не располагают их расшифровками — если таковые существуют в принципе. Однако гарантировать, что никакая другая организация (ведомство или должностное лицо) не организовали прослушку нового президента и его команды, пишет The Wall Street Journal.

До того как пост президента США занял Дональд Трамп, Секретная служба контролировала все записи, которые так или иначе велись в Белом доме.

Это федеральное агентство подчиняется министерству внутренней безопасности и в числе своих многочисленных задач обеспечивает охрану главы государства, вице-президента, их ближайших родственников, других высокопоставленных должностных лиц, бывших президентов и первых леди, кандидатов в президенты и вице-президенты в ходе предвыборной гонки, а также важных иностранных гостей во время их пребывания в США.

Для выполнения этих задач Секретной службе дозволено, помимо прочего, с санкции министерства внутренней безопасности организовывать прослушивание и запись разговоров на охраняемых объектах (включая, соответственно, Белый дом).

Интерес WSJ к работе спецслужб с президентским окружением возник на фоне скандала, который произошел в США вокруг предполагаемых «российских связей» приближенных Трампа, и продолжается до сих пор, приняв форму масштабного расследования. В его рамках на прошлой неделе экс-директор ФБР Джеймс Коми дал показания перед сенатским комитетом по разведке, заявив, что глава государства просил исключить из расследования его советника по национальной безопасности Майкла Флинна.

Сам Трамп категорически опровергает слова Коми и утверждает, что не обращался к нему с просьбой о прекращении расследования в отношении Флинна.

Беседа, на которую ссылается бывший глава ФБР, прошла в Белом доме за закрытыми дверьми, тет-а-тет. Редакция WSJ считает, что показания Коми и Трампа можно было бы проверить, если бы Секретная служба США записывала разговоры президента и его окружения.