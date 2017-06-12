Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху направил президенту РФ Владимиру Путину поздравления с Днем России, пишет агентство «РИА Новости».

«От имени правительства и народа Израиля примите мои теплые поздравления по случаю Дня России», — говорится в сообщении.

Нетаньяху также пожелал российскому народу процветания и успеха и высоко оценил свой диалог с президентом РФ, отметив, что он и Владимир Путин часто общаются по телефону, а также проводят регулярные встречи.

«Я жду продолжения совместной работы по дальнейшему укреплению нашего партнерства в последующие годы», — добавил он.