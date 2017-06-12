Матч третьего раунда отборочного турнира на футбольный чемпионат мира 2018 года, который состоится в России, завершился победой иранской сборной над командой из Узбекистана.

Игра состоялась сегодня, 12 июня, в иранской столице Тегеране. Хозяева поля забросили в ворота противников два мяча, а те не смогли ничем ответить: счет в итоге составил 2:0 в пользу Ирана. Авторами голов стали нападающий Сердар Азмун из «Ростова» (23-я минута) и Мехди Тареми (88-я минута).

На данный момент футбольная сборная Ирана набрала 20 очков по итогам восьми матчей и уже не опустится в группе А ниже второго места (сейчас его занимает Южная Корея с 13 очками после семи игр). На счету сборной Узбекистана 12 очков, она на третьем месте в группе.

В любом случае Иран уже обеспечил себе право на выход в финальную часть турнира, где его уже ждет команда из Бразилии и российская сборная, получившая право не участвовать в отборе на правах принимающей чемпионат стороны.

ЧМ-2018 стартует 14 июня следующего года и продлится месяц — до 15 июля. Игры состоятся на стадионах Москвы, Санкт-Петербурга, Сочи, Казани, Волгограда, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Саранска, Самары и Ростова-на-Дону.