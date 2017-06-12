Генеральный прокурор Венесуэлы Луиса Ортега Диас призвала немедленно распустить действующий состав Верховного суда, поскольку 13 его членов были выбраны с нарушениями.

Об этом она заявила в понедельник, 12 июня.

«Отсутствие легитимности при появлении этих членов суда влияет на их пригодность, беспристрастность, вне всякого сомнения, этот фактор внес свой вклад в то, что ВС не дает действенных решений, а, напротив, занимается углублением кризиса», — цитирует ее ТАСС.

Диас добавила, что ради мира в стране ВС надо распустить, поскольку он превратился в инструмент борьбы правительства с оппозицией.

Напомним, что в Венесуэле продолжаются антиправительственные выступления, в которых уже погибли более 60 человек.