На концерт на Красной площади в честь Дня России пришли более 30 тыс. зрителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.

В концерте приняли участие звезды российской эстрады. Мероприятие завершится праздничным салютом.

«Сотрудники полиции совместно с представителями из Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.

Ранее в МВД РФ заявили, что в мероприятиях, посвященных празднику, приняли участие более 7 млн человек по всей России.