На концерт на Красной площади пришли 30 тыс. человек
На концерт на Красной площади в честь Дня России пришли более 30 тыс. зрителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Москве.
В концерте приняли участие звезды российской эстрады. Мероприятие завершится праздничным салютом.
«Сотрудники полиции совместно с представителями из Росгвардии обеспечили охрану общественного порядка», — говорится в сообщении.
Ранее в МВД РФ заявили, что в мероприятиях, посвященных празднику, приняли участие более 7 млн человек по всей России.