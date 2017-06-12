Верховный суд США поддержит иммиграционный указ президента Дональда Трампа, считают в Белом доме.

Об этом заявил пресс-секретарь администрации Шон Спайсер.

«Мы уверены, что указ президента, защищающий нашу страну, полностью законен и в конечном счете будет поддержан Верховным судом», — цитирует его «РИА Новости».

Он добавил, что страна должна иметь инструменты, чтобы препятствовать террористам в проникновении в американские города.

Ранее сообщалось, что еще один, Девятый окружной апелляционный суд в Сан-Франциско поддержал приостановку иммиграционного указа Трампа, в котором временно ограничивался въезд в страну граждан шести стран с преимущественно мусульманским населением.