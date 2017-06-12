Президент Молдавии Игорь Додон принял губернатора Санкт-Петербурга Георгия Полтавченко и обсудил с ним открытие в Северной столице консульства республики.

О результатах встречи Додон написал в своем Facebook.

«Отдельно отметил необходимость открытия консульства Республики Молдова в Санкт-Петербурге. Это крайне важно примерно для 200 тыс. наших соотечественников, живущих и работающих в Северо-Западном федеральном округе, а также для молдавских экономических агентов», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, президент Молдавии поблагодарил руководство РФ за разрешение возвратить поставки молдавского вина в Россию и легализацию трудовых мигрантов.

Полтавченко прибыл в Молдавию для налаживания сотрудничества между Санкт-Петербургом и молдавской автономией Гагаузией.