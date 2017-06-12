2 тыс. 555 граждан Украины воспользовалась безвизовым режимом со странами Евросоюза 11–12 июня, за первые два дня действия новых правил. Об этом в интервью телеканалу «112 Украина» сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян.

Представитель Госпогранслужбы добавил, что увеличения выезжающих не наблюдается.

С полуночи 11 июня 2017-го граждане Украины, которые имеют биометрический паспорт, могут посещать без виз 30 стран Европы: все страны ЕС, кроме Великобритании и Ирландии, а также Швейцарию, Лихтенштейн, Исландию и Норвегию.

Украинцы могут находиться на территории этих государств до 90 дней в течение каждых 180 дней. Им нужно иметь при себе биометрический паспорт, обратный билет, страховку и деньги. Въезжать разрешается в туристических, предпринимательских и семейных целях, права на работу или учебу такой режим не дает. При этом Евросоюз может приостановить безвизовый режим с Украиной в случае проблем с миграцией и безопасностью.