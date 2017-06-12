Снявший четырехсерийный документальный фильм на основе интервью с президентом России Владимиром Путиным американский режиссер Оливер Стоун считает, что РФ и США могут стать великими партнерами. Своим мнением он поделился с корреспондентом газеты Los Angeles Times.

Рассуждая о текущем положении дел в отношениях между двумя странами, режиссер посетовал: «Почему всё ухудшилось до такой степени?» И добавил, что ему хотелось бы воцарения гармонии во всем мире. «Я люблю мир», — признался Стоун.

Один из вопросов, которые режиссеру задали в ходе интервью для Los Angeles Times, касался критики, высказанной в его адрес редактором интернет-издания Dаily Beast Марлоу Стерном: тот обвинил Стоуна в попытках «подстраиваться под диктаторов» (подразумевая, конечно, российского лидера).

В ответ на просьбу прокомментировать это мнение голливудский режиссер саркастически улыбнулся и подтвердил: «Ну конечно же, я обожаю диктаторов на самом деле».

Напомним, в ходе съемок документального фильма о президенте РФ Оливер Стоун провел с Путиным несколько длительных бесед, которые легли в основу картины. Ее премьера состоится сегодня в эфире американского телеканала Showtime, затем каждый день будут показывать по серии. Таким образом, показ завершится 15 июня.