Дело о насилии в отношении бойца Росгвардии возбудили в отношении двух участников несанкционированной акции оппозиции.

Об этом заявили представителям СМИ источники в правоохранительных структурах.

«По факту причинения травм сотруднику войск национальной гвардии возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия против сотрудника правоохранительного органа»), — цитирует «Интерфакс» сообщение.

Ранее сообщалось, что неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо одному из сотрудников Росгвардии, который получил ожог глаза.