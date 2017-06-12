На участников акции в Москве завели дело о насилии в отношении бойца Росгвардии
Дело о насилии в отношении бойца Росгвардии возбудили в отношении двух участников несанкционированной акции оппозиции.
Об этом заявили представителям СМИ источники в правоохранительных структурах.
«По факту причинения травм сотруднику войск национальной гвардии возбуждено уголовное дело по статье 318 Уголовного кодекса РФ («Применение насилия против сотрудника правоохранительного органа»), — цитирует «Интерфакс» сообщение.
Ранее сообщалось, что неизвестные распылили перцовый баллончик в лицо одному из сотрудников Росгвардии, который получил ожог глаза.