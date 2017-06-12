Второй апелляционный суд США заблокировал иммиграционный указ Трампа
Второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Об этом 12 июня сообщило издание The New York Times.
Судья Девятого окружного суда в Сан-Франциско пришел к выводу, что указ Дональда Трампа «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» от 27 января 2017 года появился в пользу одной из религий, что он ущемляет права мусульман, а следовательно, противоречит конституции США.
Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния, постановив, что указ, который предусматривает введение временного запрета на въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена — является дискриминационным.
Белый дом заявил о намерении отстоять указ в Верховном суде.