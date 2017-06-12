Второй по счету апелляционный суд заблокировал иммиграционный указ президента США Дональда Трампа. Об этом 12 июня сообщило издание The New York Times.

Судья Девятого окружного суда в Сан-Франциско пришел к выводу, что указ Дональда Трампа «Защита нации от въезда иностранных террористов в Соединенные Штаты» от 27 января 2017 года появился в пользу одной из религий, что он ущемляет права мусульман, а следовательно, противоречит конституции США.

Ранее аналогичное решение принял Четвертый апелляционный суд в Ричмонде, штат Виргиния, постановив, что указ, который предусматривает введение временного запрета на въезд в США граждан Ирана, Ливии, Сомали, Судана, Сирии и Йемена — является дискриминационным.

Белый дом заявил о намерении отстоять указ в Верховном суде.