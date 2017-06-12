США еще при президенте Бараке Обаме признали низкую эффективность кибероружия против ИГ («Исламское государство», запрещено в РФ).

Информацию об этом распространила газета The New York Times.

Пентагон планировал полностью парализовать деятельность ИГ в интернете, в частности вербовку, пропаганду экстремизма, оплату боевиков и обмен информацией между боевыми командирами, сообщает ТАСС.

Но выяснилось, что террористы быстро адаптируются к применению кибероружия и находят способы быстро восстановить свою деятельность.