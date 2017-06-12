Молодой турист из США утонул, переплывая реку Шпрее в ночь на воскресенье. Погибший — 20-летний уроженец Техаса, он прыгнул в реку вместе с другом. Его приятель переплыл реку, а техасец утонул.

В полиции рассказали, что парня пытались спасти прохожие, одним из них был спасатель из Дании. Однако спасти туриста не удалось — его успели госпитализировать, но молодой человек скончался. Полиция не исключает, что погибший мог находиться в состоянии опьянения, его имя не называется.