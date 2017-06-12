Пять человек, в том числе двое детей, стали жертвами ДТП с участием двух легковых автомобилей в Чернском районе Тульской области. Еще одного ребенка и одного взрослого госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщил в понедельник глава пресс-службы регионального главка МВД Андрей Ярцев.

Инцидент произошел в 17:55 возле села Никольское. Автомобиль Renault Logan, в котором находились двое взрослых и два ребенка, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с ВАЗ-2114. В момент аварии в отечественном автомобиле находились двое взрослых и один ребенок.

«В настоящее время число погибших составило пять человек, в том числе двое детей 8 и 14 лет. Еще один ребенок с тяжелыми травмами доставлен в областную клиническую больницу. Также с травмами госпитализирован мужчина», — пояснил Андрей Ярцев.

Сейчас на участке трассы «Крым» затруднено движение. Обстоятельства ДТП уточняются.