«Коалиция пистолетов» набрала наибольшее количество голосов на досрочных парламентских выборах в непризнанной республике Косово — за кандидатов коалиции проголосовали 34,05% избирателей. Соответствующие данные приводит ЦИК республики по итогам обработки 99,28% бюллетеней.

Блок «Коалиции пистолетов» представлен бывшими полевыми командирами, в него входят Демократическая партия Косово, «Альянс за будущее Косово», движение «Инициатива для Косово».

Еще 27,05% избирателей отдали предпочтение ультраправому движению «Самоопределение», на третьем месте находится умеренная «Коалиция роз» с результатом 25,72%.

Явка на досрочных выборах составила 40,03%.