Непогода в Москве не помешает запуску праздничных фейерверков 12 июня. Об этом сообщает пресс-служба департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы, передает «РИА Новости».

В понедельник в столице состоится праздничный концерт, который завершится фейерверком.

«Фейерверки будут», — подтвердила представитель пресс-службы ведомства в ответ на вопрос, будут ли отменять салюты из-за возможной грозы.

В распространенном накануне предупреждении МЧС говорится, что «вечером 12 июня, ночью и утром 13 июня в Москве и Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13–18 м/с».