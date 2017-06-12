Сотрудники полиции задержали более 150 человек во время несанкционированной акции оппозиции в центре Москвы в понедельник. Об этом сообщила пресс-служба МВД РФ.

«За нарушения общественного порядка в органы внутренних дел для разбирательства доставлены более 150 человек», — пояснил представитель правоохранительных органов.

По данным МВД, всего в несогласованной акции участвовали около 4,5 тыс. человек. При этом на согласованном городской администрации митинге оппозиции на проспекте Академика Сахарова собрались 1,8 тыс. человек, в ходе проведения акции не было выявлено существенных нарушений порядка.