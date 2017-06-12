Оппозиционер Алексей Навальный доставлен в Симоновский суд Москвы. Там будет рассмотрено административное дело о нарушении им правил проведения митингов и неповиновении полиции. Об этом сообщил в Twitter адвокат Навального Вадим Кобзев.

Алексея @navalny доставили в Симоновский суд. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) 12 июня 2017 г.

Непосредственно после задержания оппозиционера Кобзев сообщил, что ему вменяется нарушение правил проведения митингов, демонстраций и т.д., за которое ему грозит административный арест до 30 суток.

Алексей @navalny задержан, телефон и шнурки изъяли. Вменяется ст.20.2 ч.8 - до 30 суток административного ареста. — Вадим Кобзев (@advokatkobzev) 12 июня 2017 г.

Также сообщается, что на Навального составлен протокол об административном правонарушении по ст. 19.3 («Неповиновение законным распоряжениям сотрудника полиции»).

Напомним, днем 12 июня Алексей Навальный был задержан в подъезде дома в районе метро «Автозаводская».