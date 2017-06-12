Массовые мероприятия и народные гулянья, посвященные празднованию Дня России, продолжаются в Москве. В них приняли участие более 2,5 млн человек, в том числе в центре Москвы на Тверской улице — более 270 тыс. человек, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Москве.

В парке «Сокольники» вечером в понедельник продолжаются мероприятия, посвященные Дню России, на гулянья пришли более 200 тыс. человек. На Поклонной горе проходит гала-концерт фестиваля «Щит и лира», посетителями которого стали более 30 тыс. человек.

Общественный порядок и безопасность граждан в ходе празднования Дня России продолжают обеспечивать сотрудники полиции совместно с представителями Росгвардии и добровольных народных дружин.