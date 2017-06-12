Празднование Дня России в Москве
В центре Москвы прошел масштабный праздник «День истории России»
Более 100 праздничных мероприятий прошло в этот день в столице
Макет самолета «Илья Муромец»
Участницы фестиваля «Многонациональная Россия» на Пушкинской площади
Во время празднования Дня России на Тверской улице
Участники «Фехтовального шоу XVIII века»
Театрализованная постановка «Мобилизация», посвященная началу Великой Отечественной войны
Театрализованная постановка на Тверской улице
На празднике можно было увидеть уникальные образцы военной техники
Празднование Дня России в центре Москвы
На Тверской улице развернулись полевые лагеря времен Крымской и Первой мировой войн
В 17 тематических зонах москвичи и туристы увидели лучшие реконструкции фестиваля «Времена и эпохи. Собрание»
Участники театрализованной постановки «Мобилизация», посвященной началу Великой Отечественной войны, на Тверской улице
Жители и гости Москвы во время празднований на Тверской улице
Фестиваль «Безопасная столица» в парке Горького
«День истории России» в рамках фестиваля исторической реконструкции «Времена и эпохи. Собрание»
Гости фестиваля «Многонациональная Россия» познакомились с регионами России и народами, которые в них живут
Фестиваль «Безопасная столица» в парке Горького
Зрители во время выступления на фестивале «Многонациональная Россия»
Театрализованная постановка «Мобилизация», посвященная началу Великой Отечественной войны
Фестиваль «Безопасная столица» в парке Горького
Театрализованная постановка «Битва Руси и Орды»
На разных площадках фестиваля гости смогли увидеть, как менялась наша страна на протяжении своей истории
Фестиваль «Многонациональная Россия» на Пушкинской площади