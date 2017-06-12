Американский рэп-исполнитель Шон Комбс, известный под псевдонимом Дидди, стал самым высокооплачиваемым артистом по версии журнала Forbes. Новый рейтинг издание опубликовало в понедельник.

Всего за год рэпер заработал около $130 млн, при этом $70 млн исполнитель получил за продажи коллекций фирменной одежды. Остальные деньги артисту принесли съемки в рекламе водки британской компании Diageo и кассовые сборы на концертах в ходе его недавнего турне.

На втором месте находится американская поп-звезда Бейонсе, за период июнь 2016 — июнь 2017 года она заработала $105 млн, выпустив альбом Lemonade и совершив мировой тур Formation. За ней расположились автор книг о волшебнике Гарри Поттере Дж. К. Роулинг ($95 млн) и канадский певец Дрейк, ставший обладателем музыкальной премии журнала Billboard в 13 номинациях ($94 млн). На пятом месте — футболист сборной Португалии и испанского «Реала» Криштиану Роналду ($93 млн).