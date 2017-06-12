Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в Эгейском море близ берегов Турции. Подземные толчки зафиксированы у провинции Измир, сообщило в понедельник управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции.

Очаг землетрясения располагался на глубине 6,96 км в 22,98 км от района Карабурун провинции Измир. Отголоски подземных толчков ощущались и в Стамбуле. Данных о разрушениях и пострадавших пока нет.