Глава МИД Великобритании Борис Джонсон обратился с призывом к руководству соседних с Катаром стран «ослабить блокаду Катара» и «предпринять немедленные шаги к деэскалации этой ситуации».

В заявлении главы МИД Великобритании, поступившем в ТАСС, говорится, что Джонсон «обеспокоен рядом жестких мер, которые Саудовская Аравия, ОАЭ, Египет и Бахрейн приняли против важного партнера».

Заявление главы британского МИДа было распространено после его встречи с министром иностранных дел Катара Мухаммедом бен Абдель Рахманом Аль Тани.