Глава правительства Венгрии Виктор Орбан во время выступления в парламенте обвинил власти Евросоюза в пособничестве террористам.

Орбан отметил, что Венгрия всегда была проевропейской страной и защищала ценности ЕС — добровольное объединение европейских наций. Однако Брюссель продолжает оставлять «двери открытыми» перед беженцами, тогда как границы перед угрозой террора необходимо закрыть, добавил он.

«Брюссель открыто встал на защиту террористов», — цитирует Орбана «Лента.ру»

«Это непостижимо», — добавил венгерский премьер.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно выступал против неограниченного приема беженцев, а в конце апреля было завершено строительство второй стены высотой 3 м на границе с Сербией.