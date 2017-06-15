На торжественном обеде в ГУМе объявили финалистов «Большой книги», в Петербурге вручили «Национальный бестселлер», на Красной площади — первую молодежную премию «Лицей», сформирован лонг-лист «Ясной Поляны». Вместе с ростом премиальной активности растут претензии литературного и читающего сообщества к премиальным институтам. Коротко они звучат так: побеждают не лучшие, а те, кто сумел определить правильный дискурс, угадать социальный тренд. «Известия» выяснили, какие дискурсы и писатели сегодня в цене.

В списках финалистов престижных наград, а это «Большая книга», «Русский букер» и «Национальный бестселлер», из года в год одни и те же фамилии, а в лауреаты выходят «генералы»: Улицкая, Рубина, Быков, Шишкин, Прилепин, Гранин, Сорокин, Иванов, Юзефович, Алешковский, Водолазкин.

— Если разные жюри выбирают одних и тех же писателей, значит, они и есть самые лучшие, — заявил «Известиям» председатель совета экспертов «Большой книги», прозаик, букеровский лауреат Михаил Бутов. — Но это не означает, что те, кто остается за бортом, плохи. Просто любая премия является усредняющим механизмом.

По его словам, новый список финалистов одной из самых престижных отечественных премий теорию кастовости опровергает.

В нем, например, фигурирует автор, незнакомый литературному бомонду, — екатеринбуржец Сергей Сальников с романом «Петровы в гриппе и вокруг него», вышедшим в региональном журнале «Волга». Там же мегапопулярный Виктор Пелевин с фантастической семейной сагой «Лампа Мафусаила, или Крайняя битва чекистов с масонами».

— Когда Пелевин вышел в финал, я колебался, совсем уж «свадебный генерал», — продолжил Михаил Бутов. — Однако его книга членам жюри по-настоящему понравилась. В ней усмотрели тренд нового литературного сезона — точное, узнаваемое описание повседневной реальности и тех проблем, которые мы переживаем.

Другая тенденция — художественные биографии и исторические романы. Сегодня это Михаил Гиголашвили с «Тайным годом», Сергей Шаргунов с «Погоней за вечной весной» о Валентине Катаеве и Лев Данилкин с книгой «Ленин. Пантократор солнечных пылинок». В прошлом сезоне прослеживалось примерно то же: за исторический роман «Зимняя дорога» Леонид Юзефович получил сразу две награды: и «Книгу», и «Нацбест». Это совпадение, как полагают председатели обоих жюри, и послужило поводом для кривотолков.

Авторов, черпающих сюжеты в истории, фольклоре и мифологии любят и в жюри «Ясной Поляны». Не чужды здесь и дня сегодняшнего.

— Мы выбрали как авторов, которые обращаются к реальному миру и реальным историческим событиям, так и тех, кто выдумывает новые миры, — обосновал выбор экспертов гендиректор издательства «Время» Борис Пастернак. — Так, Олег Ермаков в романе «Песнь тунгуса» обращается к уходящему миру эвенкийских мифов, которому грозит опасность исчезновения. А книга Саши Филиппенко «Красный крест» — это выразительный монтаж художественного повествования и реальных документов военной эпохи.

«Нацбест» в этом году, напротив, искал «раздражающие» произведения. Помимо Анны Козловой, с романом «F20» о девочках-шизофреничках обсуждалась Фигль-Мигль (псевдоним Екатерины Чеботарёвой) с книгой «Эта страна».

Писатель Юрий Поляков, в свою очередь, полагает, что «требования больших премий лежат ниже уровня профессионализма».

— Премиальная литература прежде всего та, которую переведут на десятки языков в соответствии со стереотипами о России: медведи, водка, лагеря. Художественность тут — дело десятое. А еще существует предубеждение против писателей русской темы. Почвеннические, народные темы для больших премиальных институтов — неликвид, — сетует писатель.