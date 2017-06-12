Несанкционированная акция оппозиции в формате народных гуляний в центре Москвы пресечена. Об этом сообщил руководитель департамента региональной безопасности и противодействия коррупции города Москвы Владимир Черников.

Отвечая на вопрос, можно ли считать акцию оппозиции пресеченной, Черников заявил: «Да, конечно, можно. На этот час ситуация полностью под контролем», — цитирует чиновника «Интерфакс».

Черников добавил, что «в этой акции приняли участие не более 5 тыс. человек». И в сравнении с 2,5 млн человек, которые приняли участие в праздновании Дня России в столице, «это ничтожно малый процент».

Накануне полиция задержала участника несанкционированной акции на Пушкинской площади, который распылил перцовый аэрозоль в лицо сотруднику ОМОНа. Правоохранитель получил ожог глаза.