Около 14% месячной нормы осадков может выпасть в столичном регионе к утру вторника, сообщили в метеобюро Москвы и Московской области.

«В случае если грозовые облака будут образовываться, мы ожидаем, что за оставшуюся часть сегодняшнего дня выпадет не более 5 мм осадков. Предстоящей ночью погода сохранится облачная с прояснениями, за ночь мы тоже ждем по Москве от 3 до 5 мм осадков», — цитирует специалиста метеобюро «РИА Новости».

По словам собеседника агентства, количество осадков может составить около 14% от нормы июня, которая в столичном регионе составляет 75 мм.

Накануне экстренное предупреждение о резком ухудшении погоды в Москве в ближайшие часы распространил столичный главк МЧС. «В ближайшие 1–2 часа вечером 12 июня, ночью и утром 13 июня в Москве и Московской области ожидаются дождь, местами сильный, гроза, град, шквалистое усиление ветра с порывами до 13–18 м/с», — сообщается в предупреждении ведомства.