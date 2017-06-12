Полицейские задержали участника несанкционированной акции в центре Москвы, распылившего газовый баллончик в лицо сотруднику правоохранительных органов, сообщил представитель департамента Росгвардии по взаимодействию со СМИ.

«Неизвестный, участвующий в несанкционированной акции на Пушкинской площади, распылил в лицо сотруднику ОМОНа перцовый аэрозоль, в результате чего пострадавший получил ожог глаза», — передает ТАСС слова представителя Росгвардии.

Он отметил, что правоохранителям удалось задержать нарушителя. Сотруднику ОМОНа была оказана медицинская помощь.

Кроме того, сейчас в столице действует особый режим, введенный с 1 июня 2017 года указом президента России в связи с проведением Кубка конфедераций FIFA.