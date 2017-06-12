Правительство Финляндии находится на грани распада, сотрудничество в рамках существовавшей коалиции невозможно. Об этом заявили лидеры двух из трех парламентских фракций.

Лидеры партии «Центр», премьер-министр Финляндии Юха Сипиля и глава Коалиционной партии Петтери Орпо разместили в понедельник твиты с одинаковым текстом: «Были дебаты. Совместная презентация наших центров. Никаких условий для продолжения сотрудничества с «Истинными финнами» нет».

Keskustelut käyty. Yhteinen esityksemme Kesk./Kok. eduskuntaryhmille: ei edellytyksiä jatkaa yhteistyötä Halla-ahon johtaman PS:n kanssa. — Juha Sipilä (@juhasipila) 12 июня 2017 г.

В понедельник вечером парламентские фракции партий «Центр» и Коалиционной партии приступят к обсуждению дальнейших шагов. У коалиции в парламенте 123 мандата из 200. В случае ухода из коалиции фракции «Истинные финны» останется 86 голосов.

Распад коалиции может произойти из-за смены руководства в партии «Истинные финны». В минувшую субботу вместо председателя, министра иностранных дел Тимо Сойни, лидером политической организации был избран критически относящийся к ЕС и иммиграционной политике Финляндии депутат Европарламента Юсси Халла-ахо.

На следующий день премьер-министр Юха Сипиля заявил, что нынешнее правительство сможет продолжить работу, только если «Истинным финнам» и другим правящим партиям удастся найти общую основу ценностей, сообщает «Финмаркет».