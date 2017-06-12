Топовые блогеры, чьи посты в YouTube вызывают интерес у миллионов подписчиков, поздравили россиян в парке «Измайлово» с Днем России. Марьяна Ро, Милена Чижова, Эдвард Атева и Кристиан Костов вместе нарисовали российский триколор и отвечали на вопросы многочисленных фанатов.

Эдвард Атева заявил, приветствуя зрителей, что постоянно устраивает различные шоу в День России. «Еще когда я в «Тодосе» танцевал, мы выступали два года на Красной площади. Я вообще люблю этот праздник. И вот мы с ребятами объединились и сделали такую сходку. Пофоткаемся, повеселимся, разыграем призы», — сказал он.

Марьяна Ро рассказала подписчикам о своем отношении к каналу в YouTube: «Это мое увлечение, это мое хобби, мне нравится этим заниматься. И я это делаю». Он отметила, что не собирается становиться профессиональным блогером.

Кристиан Костов, занявший второе место на «Евровидении-2017»: «Я очень рад, что мы с ними вместе сегодня. И наконец-то в Москве просто классная погода! Посмотрите, как много народу мы собрали — это просто потрясающе».

Аудитория у этих блогеров — более 8 млн подписчиков.

Россияне отмечают 12 июня День России. В Москве в честь праздника состоится салют из 500 залпов.