Патриотический флешмоб «Символы России»
Патриотический флешмоб стал главным событием празднования Дня России на Поклонной горе
Участники флешмоба «Символы России» разворачивают государственный флаг России
Курсант МЧС России во время флешмоба на Поклонной горе
Площадь полотнища флага составляет более 2 тыс. кв. м
К акции мог присоединиться любой желающий
Сотни студентов, школьников, членов молодежных и общественных организаций исполнили гимн России под аккомпанемент духового оркестра
Флешмоб «Символы России» в парке Победы на Поклонной горе
В Москве в этот день запланировано множество фестивалей, бесплатных кинопоказов, концертов и мастер-классов
Флешмоб «Символы России» в парке Победы на Поклонной горе
Горожане на Поклонной горе в Москве во время флешмоба