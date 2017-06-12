Около 300 художников России и мира приняли участие в XII международном фестивале изобразительных искусств «Традиции и современность», который проходил с 8 по 11 июня в московском Манеже. Лучших из них под конец фестиваля наградили премией «Вера».

В 2017 году в Манеже было представлено восемь направлений: живопись, графика, скульптура, фотография, инсталляция, музейное дело и архитектура. Награждали, по словам куратора Веры Киселевой, за «креативность, новаторский подход, эстетику, технику исполнения и профессионализм» в 17 номинациях.

В состав жюри вошли президент ГМИИ имени Пушкина Ирина Антонова, французский дизайнер Пьер Карден, посол по особым поручениям МИД России Элеонора Митрофанова, меценат Марк Лейвиков, искусствовед Людмила Марц, эксперт ЮНЕСКО Джордже Петреску и художник Зураб Церетели, чьи работы также были представлены на выставке.

В одном пространстве под сводами Манежа оказались как начинающие художники, так и заслуженные мастера , к примеру, известный модельер Вячеслав Зайцев, представивший свои «метафизические» эскизы, художник и скульптор Михаил Шемякин с проектом «Воображаемый музей» и коллекцией ювелирных изделий (он получил премию «За вклад в историю искусств»).

Выставлять экспонаты на фестивале также могут частные галереи и коллекционеры. Именно от них на выставку попали скульптурные произведения Сальвадора Дали, натюрморты Павла Кузнецова (и те и другие были отмечены премией), портрет Анатолия Зверева. В Манеже были представлены не только живопись и скульптура, но также и прикладное искусство : куклы Галины Колесниковой (премия в номинации «Прикладное искусство»), иконы на оконных рамах, скульптуры из арматуры, картины из муранского стекла, даже скрипка итальянца Андрея Шюдтца, копирующая работу Страдивари (премия «За целостность замысла»).

Несмотря на то что в качестве цели фестиваля декларируется поддержка и продвижение молодых художников, премии достались преимущественно опытным мастерам. Так, одну из наград в направлении «Живопись» взял Василий Нестеренко, недавно отпраздновавший свой 50-летний юбилей в Манеже.

Другая задача фестиваля — отражать национальный колорит стран мира и способствовать культурному обмену — была решена более успешно. Награды в разных номинациях ушли к бельгийскому фотографу Антуану Роузу, делающему ироничные снимки пляжей и лыжников с высоты птичьего полета (в этой же технике работает поляк Кацпер Ковальски), молодому британцу Джеффу Мюрей, который ручкой-лайнером рисует подробные архитектурные карты мира, бурятскому автору Зорикто Доржиеву, а также художникам из Парагвая (Карла Аскарса) и Франции (Сибилла Бярнасон).

Справка «Известий»

Фестиваль изобразительных искусств «Вера» проводится под эгидой ЮНЕСКО и при поддержке Министерства культуры РФ, международного фонда «Мир без границ», правительства Москвы и департамента культуры города Москвы. За 11 лет в фестивале приняли участие более 5 тыс. галерей, художники из 70 стран мира и 60 регионов России. Фестивали посетили более 3,5 млн человек.