Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) принял решение изменить количество весовых категорий в боксе на Олимпиаде 2020 года в Токио. В частности, у боксеров-мужчин, по сравнению с прошлыми играми количество весовых категорий будет сокращено с десяти до восьми. В женском боксе, напротив, добавятся две новые категории (с момента появления этого вида спорта в программе Олимпийских игр в 2012 году соревнования проводились в трех категориях — до 51, 60 и 75 кг).

На Олимпиаде 2016 года в Рио-де-Жанейро на соревнованиях по боксу среди мужчин медали разыгрывались в категориях до 49, 52, 56, 60, 64, 69, 75, 81 и 91 кг, а также свыше 91 кг. Какие из них перестанут быть олимпийскими, МОК объявит в течение ближайших двух недель. Тогда же будет сообщено и новых весовых категориях в женском боксе.

Это решение вызвало множество споров в боксерской среде. Спортсмены и функционеры считают, что подобные нововведения негативно скажутся на любительском боксе и его дальнейшем развитии. Так, бывший главный тренер сборной России, олимпийский чемпион Александр Лебзяк уверен, что это может привести к оттоку спортсменов-любителей в профессиональный бокс.

— Я не приветствую решение МОКа о сокращении весовых категорий, — заявил «Известиям» Александр Лебзяк. — Сначала их было 12, затем 11, 10, а теперь восемь. Эти нововведения могут поставить крест на карьере многих боксеров, ведь в случае упразднения их весовых категорий им придется либо спускаться ниже, либо подниматься вверх. В некоторых весах эта разница довольно серьезная. Всё это может привести к оттоку любителей в профессионалы — конкуренция при отборе в сборную сильно вырастет. В итоге многие ребята вынуждены будут начать карьеру в профессионалах, а не бороться за места в любительском боксе.

Чемпион Олимпийских игр в Рио 2016 года по боксу в весовой категории до 91 кг Евгений Тищенко согласен, что нововведения вряд ли пойдут на пользу любительскому боксу.

— Если, к примеру, упразднят мою весовую категорию, мне придется либо уходить в вес до 85 кг, что в моем случае довольно сложно, либо подниматься в «супертяжи», — заявил «Известиям» Тищенко. — Не знаю, по каким причинам было принято это решение, но мне кажется, что оно не принесет нам, любителям, ничего хорошего. У нас и так запредельная конкуренция — один человек от целой страны в одной весовой категории. Другое дело у профессионалов — бессчетное количество версий, чемпионов, временных чемпионов и прочих титулов. У нас высшее достижение — Олимпийские игры, ради которых ты тренируешься всю свою жизнь. А у профи — огромное количество чемпионских званий. И там ты сам волен выбирать боксерскую версию, в которой будешь выступать. В любителях же версия одна — олимпийская.

Чемпионка мира по боксу среди профессионалов в первом полусреднем весе по версии WBA и бронзовая чемпионка мира и Европы среди любителей Светлана Кулакова позитивно отнеслась к новости об увеличении количества весовых категорий в женском любительском боксе.

— Здорово, что теперь от одной страны на Олимпиаду могут поехать сразу пять девушек, — поделилась с «Известиями» Светлана Кулакова. — Это даст толчок к развитию любительского бокса в стране и в мире в целом, так как теперь женщинам будет проще выступать. Ведь раньше разница между весовыми категориями была от 9 до 15 кг, теперь же она значительно сократится. Не секрет, что я сама мечтаю принять участие в Олимпийских играх 2020 года в Токио, так что теперь мои шансы стали гораздо выше!

В Федерации бокса России «Известиям» заявили, что не могут оспаривать решение МОКа.

На прошедших Олимпийских играх в Рио мужская сборная России по боксу выиграла одну золотую (Евгений Тищенко), одну серебряную (Михаил Алоян) и две бронзовые медали (Владимир Никитин, Виталий Дунайцев). Женская команда смогла завоевать одну медаль — обладательницей бронзы в категории до 60 кг стала Анастасия Белякова. Всего в Играх в Рио приняли участие 286 боксеров (250 мужчин и 36 женщин).

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