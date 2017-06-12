Уголовное дело о ДТП в Забайкалье по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина передано в производство центрального аппарата СКР, рассказала представитель ведомства Светлана Петренко.

Она напомнила, что дело возбуждено по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, вследствие которого произошло ДТП с человеческими жертвами.

12 июня около полуночи в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702-м км трассы Иркутск–Чита опрокинулся автобус, всего погибло 13 человек.

Следствие установило, что автобус Kia Granbird съехал на обочину дороги, где перевернулся. 10 человек погибли на месте, двое пострадавших скончались при госпитализации и один человек умер в больнице. Более 20 человек получили травмы. Следователи выясняют признаки халатности (ст. 293 УК РФ) работников компании, обслуживающей дорогу, так как, несмотря на проводимые ремонтные работы на этом участке трассы, не было установлено предупредительных знаков.