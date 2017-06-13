Россия будет стимулировать экспорт вагонов и локомотивов
Минпромторг разработал новую систему поддержки экспорта продукции производителей оборудования для железных дорог. Из проекта «Стратегии развития экспорта железнодорожного машиностроения» следует, что основными инструментами стимулирования выбраны субсидирование процентных ставок по кредитам и компенсация налоговых сборов.
По мнению представителей Минпромторга, основным барьером для выхода на внешние рынки отечественных поставщиков является низкий уровень развития технологий, а также ценовая конкуренция со стороны китайских производителей. Именно китайцы занимают основную долю на мировом рынке железнодорожного машиностроения — по состоянию на 2015 год китайская CRRC занимала около 38% ($37,8 млрд), на компании из США приходилось около 22% ($19 млрд), а на российские — 6,8% ($5,7 млрд).
СПРАВКА: Предоставление льгот экспортерам обсуждается на фоне постоянного падения загрузки заводов. Ранее бывшие опорными внутренние заказы «закрывают» всего 50% мощностей предприятий, соответственно расчет делается на экспорт. Хотя последние несколько лет экспорт железнодорожной продукции (в основном это запчасти — 33,5%, грузовые вагоны — 36,2% и электро- и дизельпоезда — 22,2%) постоянно сокращался. По данным ФТС, если в 2014 году он принес промышленникам $714 млн, то в 2015-м — уже $518 млн, а в 2016-м — всего $437 млн.
На меры поддержки предприятий железнодорожного машиностроения в период до 2025 года правительству предлагается заложить от 3 до 4 млрд рублей ежегодно. В первую очередь, как считают в Минпромторге, промышленникам понадобятся льготные кредитные ставки на модернизацию и производство, в том числе высокотехнологичной продукции. Ряду заводов предлагается компенсировать пошлины на приобретение иностранной техники.
В то же время часть иностранных заказчиков желают не столько импортировать готовую продукцию, сколько сами собирать ее на своей территории, поэтому было бы логично предоставить льготы и им на финансирование подобной локализации, считают в Минпромторге.
По словам заместителя директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Всеволода Бабушкина, Иран очень активно интересуется импортом и локализацией производства вагонов, есть перспективы роста экспорта в Китай и Северную Африку.
В ведомстве строят смелые планы по развитию экспорта на ближайшие восемь лет. По расчетам Минпромторга, до 2025 года экспорт может вырасти на 172% — с $0,4 млрд до $1,2 млрд (67 млрд рублей), а загрузка заводов только зарубежными заказами при реализации стратегии вырастет на 25%. Эффект ощутят не только промышленники, но и бюджет: рост экспорта вслед за собой принесет и рост налоговых сборов с 3,5 млрд рублей (в 2017 году) до 8,5 млрд рублей к 2025 году.
Авторы проекта стратегии считают, что если правительство будет строго придерживаться предложенного плана, то можно ожидать роста экспорта сразу по нескольким направлениям — в страны СНГ (до 2025 года поставки должны вырасти на 72%), Африки и Ближнего Востока (на 20,9%), Латинской Америки (на 27%) и Азии с Океанией (на 41,8%). Рост экспорта возможен и в страны Восточной Европы, хотя их потребность и упадет, по ожиданиям ведомства, на 24%. Кредитование покупателя по сниженным ставкам потребуется в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.
Падение внутреннего спроса проходили и многие другие страны мира, вследствие чего акцент с целью дальнейшего развития производства делался уже на поддерживаемые государством зарубежные поставки, говорит генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян.
— В начале 2010-х годов производители в основном ориентировали мощности на внутренний спрос, так как он рос. В последние же годы они начали искать возможности поставок за рубеж, в том числе благодаря тому, что за прошедшие годы были модернизированы мощности под выпуск конкурентоспособного подвижного состава на мировом уровне, — рассказал Юрий Саакян.
Хотя в период до 2025 года мировые аналитики не ожидают существенного роста мировой экономики и экономик потенциальных стран-импортеров, хорошую динамику спроса в регионах получить вполне можно, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, произошедшее в 2015–2016 годах ослабление курса рубля уже стало существенным преимуществом для отечественного производителя.