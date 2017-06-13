Минпромторг разработал новую систему поддержки экспорта продукции производителей оборудования для железных дорог. Из проекта «Стратегии развития экспорта железнодорожного машиностроения» следует, что основными инструментами стимулирования выбраны субсидирование процентных ставок по кредитам и компенсация налоговых сборов.

По мнению представителей Минпромторга, основным барьером для выхода на внешние рынки отечественных поставщиков является низкий уровень развития технологий, а также ценовая конкуренция со стороны китайских производителей. Именно китайцы занимают основную долю на мировом рынке железнодорожного машиностроения — по состоянию на 2015 год китайская CRRC занимала около 38% ($37,8 млрд), на компании из США приходилось около 22% ($19 млрд), а на российские — 6,8% ($5,7 млрд).

СПРАВКА: Предоставление льгот экспортерам обсуждается на фоне постоянного падения загрузки заводов. Ранее бывшие опорными внутренние заказы «закрывают» всего 50% мощностей предприятий, соответственно расчет делается на экспорт. Хотя последние несколько лет экспорт железнодорожной продукции (в основном это запчасти — 33,5%, грузовые вагоны — 36,2% и электро- и дизельпоезда — 22,2%) постоянно сокращался. По данным ФТС, если в 2014 году он принес промышленникам $714 млн, то в 2015-м — уже $518 млн, а в 2016-м — всего $437 млн.

На меры поддержки предприятий железнодорожного машиностроения в период до 2025 года правительству предлагается заложить от 3 до 4 млрд рублей ежегодно. В первую очередь, как считают в Минпромторге, промышленникам понадобятся льготные кредитные ставки на модернизацию и производство, в том числе высокотехнологичной продукции. Ряду заводов предлагается компенсировать пошлины на приобретение иностранной техники.

В то же время часть иностранных заказчиков желают не столько импортировать готовую продукцию, сколько сами собирать ее на своей территории, поэтому было бы логично предоставить льготы и им на финансирование подобной локализации, считают в Минпромторге.

По словам заместителя директора департамента автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения Минпромторга Всеволода Бабушкина, Иран очень активно интересуется импортом и локализацией производства вагонов, есть перспективы роста экспорта в Китай и Северную Африку.

В ведомстве строят смелые планы по развитию экспорта на ближайшие восемь лет. По расчетам Минпромторга, до 2025 года экспорт может вырасти на 172% — с $0,4 млрд до $1,2 млрд (67 млрд рублей), а загрузка заводов только зарубежными заказами при реализации стратегии вырастет на 25%. Эффект ощутят не только промышленники, но и бюджет: рост экспорта вслед за собой принесет и рост налоговых сборов с 3,5 млрд рублей (в 2017 году) до 8,5 млрд рублей к 2025 году.

Авторы проекта стратегии считают, что если правительство будет строго придерживаться предложенного плана, то можно ожидать роста экспорта сразу по нескольким направлениям — в страны СНГ (до 2025 года поставки должны вырасти на 72%), Африки и Ближнего Востока (на 20,9%), Латинской Америки (на 27%) и Азии с Океанией (на 41,8%). Рост экспорта возможен и в страны Восточной Европы, хотя их потребность и упадет, по ожиданиям ведомства, на 24%. Кредитование покупателя по сниженным ставкам потребуется в странах Латинской Америки и Ближнего Востока.

Падение внутреннего спроса проходили и многие другие страны мира, вследствие чего акцент с целью дальнейшего развития производства делался уже на поддерживаемые государством зарубежные поставки, говорит генеральный директор Института проблем естественных монополий Юрий Саакян.

— В начале 2010-х годов производители в основном ориентировали мощности на внутренний спрос, так как он рос. В последние же годы они начали искать возможности поставок за рубеж, в том числе благодаря тому, что за прошедшие годы были модернизированы мощности под выпуск конкурентоспособного подвижного состава на мировом уровне, — рассказал Юрий Саакян.

Хотя в период до 2025 года мировые аналитики не ожидают существенного роста мировой экономики и экономик потенциальных стран-импортеров, хорошую динамику спроса в регионах получить вполне можно, считает первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. По его мнению, произошедшее в 2015–2016 годах ослабление курса рубля уже стало существенным преимуществом для отечественного производителя.