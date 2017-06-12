По состоянию на 17.00 мск опознаны 12 из 13 погибших в крупном ДТП с участием автобуса в Забайкальском крае.

Личность одной из женщин, которая скончалась в Петровск-Забайкальской центральной районной больнице, пока не установлена, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление МЧС.

Серьезная авария с участием автобуса произошла в ночь на 12 июня на 702-м км федеральной трассы «Байкал». Автобус, в котором помимо водителя ехали 50 пассажиров, упал в кювет и перевернулся. 10 человек погибли на месте, двое — в машинах «скорой», еще одна женщина — в больнице. Около 40 человек госпитализированы в тяжелом состоянии.