Международное сообщество отдает отчет необходимости снизить напряженность конфликта между странами Персидского залива, заявил в понедельник министр иностранных дел Катара Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани.

«Мы не представляем, чтобы регион мог позволить себе дальнейшую эскалацию (напряженности), чтобы ситуация там оставалась неспокойной… Я полагаю, что все страны осознают необходимость скорейшего разрешения этой проблемы», — сообщил глава дипломатии страны в интервью телеканалу Sky News.

Он также подчеркнул, что страны Персидского залива являются центром стабильности региона, но у них есть проблемы в области обеспечения безопасности.

Напомним, 5 июня Бахрейн, ОАЭ, Саудовская Аравия, Египет, Йемен, временное правительство Ливии, Мальдивская Республика и Республика Маврикий разорвали дипломатические отношения с Катаром и обвинили власти страны в поддержке террористической идеологии. Позднее к ним присоединились Мавритания и Коморские острова.